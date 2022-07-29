Лапорта натякнув на повернення Мессі у Барселону

Президент Барселони Жоан Лапорта не виключає варіанту повернення колишнього нападника клубу Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам функціонер.

"Я хотів би, щоб Мессі завершив кар'єру в Барселоні. Вважаю, що його відхід з клубу є тимчасовим. Лео пішов не так, як мав би, і я теж несу відповідальність за те, що сталося.

Як президент Барси, я хочу його повернення. Мессі пішов з клубу вимушено, через економічні причини. Ми маємо моральний борг перед ним. Дуже хотів би, щоб він завершив кар'єру в статусі гравця Барселони", – розповів Лапорта.