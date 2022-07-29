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Лапорта натякнув на повернення Мессі у Барселону

Сьогодні 11:27 284 0
Керівник каталонського клубу хоче, щоб аргентинець знов зіграв на Камп Ноу
Лапорта натякнув на повернення Мессі у Барселону
#Барселона, #Лапорта, #Ліонель Мессі

Джерело - football24.ua.

Президент Барселони Жоан Лапорта не виключає варіанту повернення колишнього нападника клубу Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам функціонер.

"Я хотів би, щоб Мессі завершив кар'єру в Барселоні. Вважаю, що його відхід з клубу є тимчасовим. Лео пішов не так, як мав би, і я теж несу відповідальність за те, що сталося.

Як президент Барси, я хочу його повернення. Мессі пішов з клубу вимушено, через економічні причини. Ми маємо моральний борг перед ним. Дуже хотів би, щоб він завершив кар'єру в статусі гравця Барселони", – розповів Лапорта.

Нагадаємо Мессі залишив Барселону влітку 2021 року як вільний агент. За кілька днів аргентинець перейшов до ПСЖ.

Раніше Голуб виставив на благодійний аукціон футболку Мессі.

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