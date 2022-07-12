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Голуб виставив на благодійний аукціон футболку Мессі

Сьогодні 18:50 186 0
Аукціон триватиме до 15 липня
Голуб виставив на благодійний аукціон футболку Мессі
#Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Денис Берінчик, #Єгор Голуб

Джерело - Чемпіон.

Тренер українського боксера Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) Єгор Голуб виставив на благодійний аукціон футболку нападника ПСЖ Ліонеля Мессі.

Про це він повідомив у Інстаграмі.

Аукціон триватиме до 15 липня. Час закінчення аукціону - 21:00. Крок - 1000 гривень.

"Це підписана футболка Мессі, одного з найкращих футболістів в історії. Сама футболка - не з оригінального магазину клубу, але виконана дуже якісно. Будь ласка, зверніть на це увагу".

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"Половина коштів буде спрямована моїм друзям з підрозділу Гонор, інша половина - хлопцям з 207 батальйону, які зовсім скоро їдуть на Схід", - сказав Голуб.

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