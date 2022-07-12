Аукціон триватиме до 15 липня

Джерело - Чемпіон.

Тренер українського боксера Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) Єгор Голуб виставив на благодійний аукціон футболку нападника ПСЖ Ліонеля Мессі.

Про це він повідомив у Інстаграмі.

Аукціон триватиме до 15 липня. Час закінчення аукціону - 21:00. Крок - 1000 гривень.

"Це підписана футболка Мессі, одного з найкращих футболістів в історії. Сама футболка - не з оригінального магазину клубу, але виконана дуже якісно. Будь ласка, зверніть на це увагу".

Раніше Голуб виставив на аукціон футболку Шапаренка

"Половина коштів буде спрямована моїм друзям з підрозділу Гонор, інша половина - хлопцям з 207 батальйону, які зовсім скоро їдуть на Схід", - сказав Голуб.