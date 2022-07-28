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Стали відомі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Сьогодні 09:56 675 0
Визначилися всі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи
Стали відомі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи
Фото - gettyimages
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Були сформовані усі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Ліга Європи
Третій кваліфікаційний раунд

Основний шлях:

АЕК (Ларнака, Кіпр) – Партизан (Сербія)

Словацко (Чехія) – Фенербахче (Туреччина)

Шлях чемпіонів:

Мальме (Швеція) – Дюделанж (Люксембург)

Шемрок Роверс (Ірландія) – Шкупі (Північна Македонія)

Лінфілд (Північна Ірландія) – Цюріх (Швейцарія)

Олімпіакос (Греція) – Слован (Словаччина)

Марібор (Словенія) – ХІК (Фінляндія)

Матчі відбудуться 4-го та 11-го серпня 2022-го року.

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