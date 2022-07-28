Стали відомі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Були сформовані усі пари третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Ліга Європи
Третій кваліфікаційний раунд
Основний шлях:
АЕК (Ларнака, Кіпр) – Партизан (Сербія)
Словацко (Чехія) – Фенербахче (Туреччина)
Шлях чемпіонів:
Мальме (Швеція) – Дюделанж (Люксембург)
Шемрок Роверс (Ірландія) – Шкупі (Північна Македонія)
Лінфілд (Північна Ірландія) – Цюріх (Швейцарія)
Олімпіакос (Греція) – Слован (Словаччина)
Марібор (Словенія) – ХІК (Фінляндія)
Матчі відбудуться 4-го та 11-го серпня 2022-го року.