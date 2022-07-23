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Динамо U-19 переграло Астон Віллу на турнірі у Чехії

Сьогодні 21:12 138 0
Динамо U-19 стартувало з перемоги
Динамо U-19 переграло Астон Віллу на турнірі у Чехії
#Динамо U-19

Джерело - Чемпіон.

Динамо U-19 стартувало на міжнародному турнірі CEE Cup 2022 в Чехії перемогою над Астон Віллою U-19.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь киян.

У неділю Динамо зіграє проти празької Славії. Початок – о 18:30 за київським часом.

Турнір CEE Cup 2022
23 липня

Динамо - Астон Вілла 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Кремчанін (пен)

Динамо: 12. Авраменко, 20. Гусєв, 4. Боль, 17. Філатов, 8. Бенедюк, 6. Яцик, 22. Саленко, 19. Маткевич, 7. Слесар, 10. Царенко, 9. Горбач.

На заміну виходили: 36. Дзень, 13. Кремчанін, 3. Балаба, 28. Білоконь,14. Кілєвий.

Вилучений: Ревен (70).

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