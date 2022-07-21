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Франков: Глуха нульовка - без найменших варіантів

Сьогодні 10:25 720 0
Журналіст поділився враженнями від матчу 2-го раунду кваліфікації ЛЧ
Франков: Глуха нульовка - без найменших варіантів
#Динамо Київ, #Фенербахче

Джерело - sport.ua.

Журналіст Артем Франков вважає, що Динамо та Фенербахче не вдало зіграли в атаці у матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це заявив сам журналіст.

"Глуха нульовка - без найменших варіантів. Ми - нічого, але й у них, прямо скажемо, без блиска і злиднів куртизанок. Одне радує: усі заміни турків - за передбачуваним, тож я вас не обманював.

Ніяк не очікував (у старті) Кінга замість Лінкольна, певне, якесь раптове пошкодження. В іншому - без питань. Перший гольовий момент - Бущан витяг від Валенсії. Удар Юкшека теж був дуже небезпечним. А хорошою була контра із прострілом Кендзьори.

Отже, все на другий матч. 6:0 на користь суперника по ударах - Валенсія у першому та Брума у ​​другому. А вони двічі ледь самі собі не привезли плюс удар Бєсєдіна", - зазначив Франков.

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