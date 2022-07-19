Захисник Динамо перейшов у Пюнік

Алан Ауссі став гравцем Пюніка

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Алан Ауссі підписав контракт з Пюніком.

Про це повідомляє пресслужба вірменського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

21-річний Ауссі перейшов в Динамо у 2018 році. Перебуваючи у складі дубля киян, захисник вирушав в оренду в Слован та Торпедо-БелАЗ.

У січні 2022 року Ауссі перейшов на правах оренди у Верес. Однак не зміг зіграти жодного поєдинку за рівненський клуб через вторгнення росіян.

Пюнік очолює екстренер кам’янської Сталі та ПФК Львів Егіше Мелікян. За вірменську команду виступають два українці – захисники Антон Братков та Сергій Вакуленко.

Раніше Ауссі покинув Верес.