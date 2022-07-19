Головне
Магучіх та Геращенко позмагаються за медалі ЧС-2022: розклад виступів українців на 19 липня
Сьогодні 20:07 2075
Рейзлін виборов бронзу чемпіонату світу з фехтування
Сьогодні 20:13 167
Динамо - Фенербахче - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:13 1503
Сьогодні Віталій Кличко веде киян до перемоги над російською ордою, а в далекому 2003 - програв свій найкращий бій в ринзі
Сьогодні 18:41 4745
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті
Сьогодні 13:33 10032
Дніпро-1: Йовичевич проявив себе, як справжній кріт
Сьогодні 11:14 837
Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:56 2062
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 08:39 15802
Проценко виборов бронзову медаль чемпіонату світу в стрибках у висоту
Сьогодні 05:55 2161
Бех-Романчук провалилася в фіналі потрійного стрибка, Рохас стала чемпіонкою світу
Сьогодні 05:35 4439
Прямі трансляції

Захисник Динамо перейшов у Пюнік

Сьогодні 21:28 51 0
Алан Ауссі став гравцем Пюніка
Захисник Динамо перейшов у Пюнік
#Динамо Київ, #Пюнік, #Футбольні трансфери, #Алан Ауссі

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Алан Ауссі підписав контракт з Пюніком.

Про це повідомляє пресслужба вірменського клубу. 

Деталі угоди не розголошуються.

21-річний Ауссі перейшов в Динамо у 2018 році. Перебуваючи у складі дубля киян, захисник вирушав в оренду в Слован та Торпедо-БелАЗ.

У січні 2022 року Ауссі перейшов на правах оренди у Верес. Однак не зміг зіграти жодного поєдинку за рівненський клуб через вторгнення росіян.

Пюнік очолює екстренер кам’янської Сталі та ПФК Львів Егіше Мелікян. За вірменську команду виступають два українці – захисники Антон Братков та Сергій Вакуленко.

Раніше Ауссі покинув Верес.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Кварцяному - 69! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО 5861
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 15802
Setanta Sports Ukraine - онлайн-трансляція - LIVE Setanta Sports Ukraine - онлайн-трансляція - LIVE 160338
Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона Легендарному Віталію Кличку - 51!Найкращі нокаути українського чемпіона 10586
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 10032
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 20387
Рекомендуємо
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 12199
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19888
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 16154
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11856
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 16166 12
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 246198