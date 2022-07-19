Захисник Динамо перейшов у Пюнік

Джерело - Чемпіон.
Захисник Динамо Алан Ауссі підписав контракт з Пюніком.
Про це повідомляє пресслужба вірменського клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
21-річний Ауссі перейшов в Динамо у 2018 році. Перебуваючи у складі дубля киян, захисник вирушав в оренду в Слован та Торпедо-БелАЗ.
У січні 2022 року Ауссі перейшов на правах оренди у Верес. Однак не зміг зіграти жодного поєдинку за рівненський клуб через вторгнення росіян.
Пюнік очолює екстренер кам’янської Сталі та ПФК Львів Егіше Мелікян. За вірменську команду виступають два українці – захисники Антон Братков та Сергій Вакуленко.
Раніше Ауссі покинув Верес.