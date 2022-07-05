Джерело - The Athletic.
Фулгем не оформлюватиме повноцінний трансфер вінгера Шахтаря Манора Соломона.
Про це повідомляє журналіст Петер Рутцлер.
Англійський клуб візьме 22-річного футболіста в оренду на сезон, скориставшись новими правилами ФІФА щодо призупинення контрактів легіонерів УПЛ.
Раніше сторони були близькі до узгодження переходу за 7 мільйонів євро.
Очікується, що угода буде остаточно закрита вже сьогодні, 5 липня.
Ізраїльтянин відмовився переходити в Ніццу, яка також виявляла предметний інтерес.