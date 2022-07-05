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Фулгем орендує Соломона завдяки правилам ФІФА

Сьогодні 17:15 159 0
Вінгер Шахтаря відмовив Ніцці
Фулгем орендує Соломона завдяки правилам ФІФА
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фулгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - The Athletic.

Фулгем не оформлюватиме повноцінний трансфер вінгера Шахтаря Манора Соломона.

Про це повідомляє журналіст Петер Рутцлер.

Англійський клуб візьме 22-річного футболіста в оренду на сезон, скориставшись новими правилами ФІФА щодо призупинення контрактів легіонерів УПЛ.

Раніше сторони були близькі до узгодження переходу за 7 мільйонів євро.

Очікується, що угода буде остаточно закрита вже сьогодні, 5 липня.

Ізраїльтянин відмовився переходити в Ніццу, яка також виявляла предметний інтерес.

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