Вінгер Шахтаря відмовив Ніцці

Джерело - The Athletic.

Фулгем не оформлюватиме повноцінний трансфер вінгера Шахтаря Манора Соломона.

Про це повідомляє журналіст Петер Рутцлер.

Англійський клуб візьме 22-річного футболіста в оренду на сезон, скориставшись новими правилами ФІФА щодо призупинення контрактів легіонерів УПЛ.

Раніше сторони були близькі до узгодження переходу за 7 мільйонів євро.

Очікується, що угода буде остаточно закрита вже сьогодні, 5 липня.

Ізраїльтянин відмовився переходити в Ніццу, яка також виявляла предметний інтерес.