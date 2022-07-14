Левченко: Феєнорд не цікавиться Матвієнком

Один нідерландський варіант відпав в українця

Джерело - FanDay.

До захисника донецького Шахтаря Миколи Матвієнка не було інтересу з боку Феєнорда.

Про це заявив колишній хавбек Гронінгена та збірної України Євген Левченко.

"Не знаю звідки прозвучала інформація щодо Феєнорду, ця інформація не відповідає дійсності. За Аяксом я ще не впізнавав, а ось за Феєнордом це просто качка. Я сьогодні розмовляв із головним тренером Феєнорда, такого немає", - сказав Левченко.

Зазначимо, що також була інформація, що Матвієнко може перейти до Аякса. Амстердамський клуб планує замінити українцем центрбека Лісандро Лопеса, який може перейти до МЮ.