Баланс аргентинців у Мадриді: Атлетико наблизився до придбання чинного чемпіона світу

Атлетико Мадрид збирається поповнити свій склад аргентинським атакувальним хавбеком Тьягою Альмадою.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, "кольчонерос" перебувають на просунутій стадії переговорів з Eagle Football Holdings про підписання 24-річного півзахисника, чий контракт належить Ботафого.

Сума його трансферу має становити 15-20 мільйонів євро. Сам футболіст дав свою згоду на переїзд до Іспанії.

Альмада другу частину сезону-2024/25 провів на правах оренди у Ліоні. За 20 матчів у складі "ткачів" гравець відзначився двома голами та п'ятьма асистами.

Варто зазначити, що Тьяго Альмада встановив трансферний рекорд МЛС, коли минулого літа Атланта Юнайтед продала його в Ботафого за 19,5 мільйона євро.

Атлетико звернув свою увагу на Альмаду після того, як клуб залишив багаторічний форвард-універсал Анхель Корреа, який вирішив продовжити кар'єру в Мексиці.

До того ж, цього літа Атлетико ризикує залишитися без ще одного представника Аргентини – Родріго Де Пауль має приєднатися до Ліонеля Мессі в Інтері Маямі.