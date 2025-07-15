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Повернувся "додому" в лазарет: зірка Філадельфії зламався на тренуванні

Олексій Погорелов — 15 липня 2025, 17:35
Пол Джордж
Пол Джордж
Instagram Філадельфії Севенті Сіксерс

Зірковий форвард Філадельфії Севенті Сіксерс Пол Джордж зазнав чергової травми.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, 35-річний баскетболіст травмував ліве коліно під час нещодавнього тренування. В результаті гравець переніс артроскопічну операцію, після чого він розпочав процес відновлення. Його стан буде оцінений перед стартом тренувального табору 76-х у вересні.

Пол Джордж приєднався до Філадельфії минулого літа, підписавши чотирирічний контракт на 212 мільйонів доларів.

Проте його дебютна кампанія у команді Міста братньої любові була скорочена до 41 матча через постійні проблеми зі здоров'ям, у тому числі з пахом, пальцями та колінними суглобами. Це вже вп'яте за останні шість років, коли PG13 зіграв менше 60 ігор за сезон.

У складі Філадельфії Пол Джордж набирав 16,2 очка, 5,3 підбирання та 4,3 передачі в середньому за гру.

Нагадаємо, що Віктор Вембаньяма повністю вилікувався від тромбозу, який міг завершити його кар'єру.

Раніше стало відомо, що зірка НБА отримав італійське громадянство, необхідне для виступу на Євробаскеті-2025.

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