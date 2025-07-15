Не Лунін: український голкіпер близький до переходу у Вільяреал – джерело

Львівські Карпати близькі до укладення угоди з Вільярреалом щодо голкіпера Якова Кінарейкіна.

Про це пише ТаТоТаке.

Про перехід 21-річного воротаря може бути повідомлено вже незабаром. Наразі на Кінарейкіна очікує медогляд.

Після відходу в оренду Олександра Кемкіна та потенційного від’їзду Кінарейкіна, основним воротарем Карпат має стати досвідчений Андрій Кліщук.

У минулому сезоні УПЛ Кінайрейкін провів 13 матчів, в 5 з яких не пропускав голів. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 700 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Вільярреал розглядає можливість трансферу Андрія Луніна.