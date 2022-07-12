Матвієнко може перейти у Феєнорд

Феєнорд зацікавився захисником Шахтаря Миколою Матвієнком.

Про це повідомляє AD.nl.

Головний тренер нідерландського клубу Арне Слот шукає гравців, яких можна використовувати на різних позиціях. 26-річний українець, який може зіграти центрального та лівого захисника, повністю відповідає цій вимозі.

Очікується, що цього тижня Матвієнко приїде до Нідерландів, щоб спробувати домовитися з Феєнордом.

Контракт гравця з гірниками розрахований до літа 2025 року. Тransfermarkt оцінює його в 11 мільйонів євро.

Феєнорд в минулому сезоні фінішував третім в чемпіонаті Нідерландів, команда зіграє на груповому етапі Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Матвієнко може перейти в Аякс.