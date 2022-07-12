Джерело - tribuna.com.
Феєнорд зацікавився захисником Шахтаря Миколою Матвієнком.
Про це повідомляє AD.nl.
Головний тренер нідерландського клубу Арне Слот шукає гравців, яких можна використовувати на різних позиціях. 26-річний українець, який може зіграти центрального та лівого захисника, повністю відповідає цій вимозі.
Очікується, що цього тижня Матвієнко приїде до Нідерландів, щоб спробувати домовитися з Феєнордом.
Контракт гравця з гірниками розрахований до літа 2025 року. Тransfermarkt оцінює його в 11 мільйонів євро.
Феєнорд в минулому сезоні фінішував третім в чемпіонаті Нідерландів, команда зіграє на груповому етапі Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що Матвієнко може перейти в Аякс.