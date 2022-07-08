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Шахтар хоче продати Ісмаїлі

Сьогодні 15:10 226 0
Ісмаїлі може змінити клуб
Шахтар хоче продати Ісмаїлі
#Ісмаїлі, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Шахтар може припинити співпрацю з лівим фулбеком команди Ісмаїлі.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, гірники не здатні виконувати контрактні зобов’язання перед 32-річним футболістом на попередніх умовах. Зарплата бразильця станом на сьогодні вважається занадто високою. Керівництво Шахтаря сповістило про це агентам захисника.

Шахтар готовий продати Ісмаїлі, якщо надійде відповідна пропозиція. Клуб оцінює його у 2-3 мільйони, а сам гравець хотів би перейти в інший європейський чемпіонат та дозволити команді заробити на його трансфері.

Не виключається також повернення в Бразилію. В такому випадку Ісмаїлі може скористатися новими правилами ФІФА та призупинити свою чинну угоду з гірниками. Наступного літа футболіст отримає статус вільного агента, якщо не продовжить термін дії договору.

Раніше повідомлялося, що Ісмаїлі готується покинути Шахтар.

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