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Металіст не планує пропускати наступний сезон УПЛ

Сьогодні 08:25 237 0
Металіст не має наміру пропускати сезон 2022/23
Металіст не планує пропускати наступний сезон УПЛ
#Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sportarena.com.

Металіст має намір взяти участь у сезоні 2022/23.

Про це повдіомляє sportarena.com.

Чутки про майбутнє Металіста з’явилися на тлі можливого відходу в Дніпро-1 віцепрезидента Євгена Краснікова та головного тренера Олександра Кучера. Однак про зняття харківської команди з УПЛ поки що не йдеться.

Дніпро-1 запропонував головному тренеру Металіста Олександру Кучеру очолити команду, а Євгену Краснікову – посаду спортивного директора клубу.

За підсумками минулого сезону, який було завершено достроково через повномасштабне російське вторгнення в Україну, Металіст вийшов в УПЛ з першого місця Першої ліги.

Новий сезон в українському чемпіонаті орієнтовно стартує 23 серпня.

Нагадаємо, три гравці Металіста можуть перейти у Дніпро-1.

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