Металіст не планує пропускати наступний сезон УПЛ

Джерело - sportarena.com.
Металіст має намір взяти участь у сезоні 2022/23.
Про це повдіомляє sportarena.com.
Чутки про майбутнє Металіста з’явилися на тлі можливого відходу в Дніпро-1 віцепрезидента Євгена Краснікова та головного тренера Олександра Кучера. Однак про зняття харківської команди з УПЛ поки що не йдеться.
Дніпро-1 запропонував головному тренеру Металіста Олександру Кучеру очолити команду, а Євгену Краснікову – посаду спортивного директора клубу.
За підсумками минулого сезону, який було завершено достроково через повномасштабне російське вторгнення в Україну, Металіст вийшов в УПЛ з першого місця Першої ліги.
Новий сезон в українському чемпіонаті орієнтовно стартує 23 серпня.
Нагадаємо, три гравці Металіста можуть перейти у Дніпро-1.