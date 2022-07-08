Металіст не планує пропускати наступний сезон УПЛ

Металіст не має наміру пропускати сезон 2022/23

Металіст має намір взяти участь у сезоні 2022/23.

Про це повдіомляє sportarena.com.

Чутки про майбутнє Металіста з’явилися на тлі можливого відходу в Дніпро-1 віцепрезидента Євгена Краснікова та головного тренера Олександра Кучера. Однак про зняття харківської команди з УПЛ поки що не йдеться.

Дніпро-1 запропонував головному тренеру Металіста Олександру Кучеру очолити команду, а Євгену Краснікову – посаду спортивного директора клубу.

За підсумками минулого сезону, який було завершено достроково через повномасштабне російське вторгнення в Україну, Металіст вийшов в УПЛ з першого місця Першої ліги.

Новий сезон в українському чемпіонаті орієнтовно стартує 23 серпня.

Нагадаємо, три гравці Металіста можуть перейти у Дніпро-1.