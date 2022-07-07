Челсі презентував нову форму

Челсі представив нову домашню форму

Челсі представив нову домашню форму на сезон 2022/2023.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Вона віддає данину поваги одній із найважливіших фігур в історії клубу – Теду Дрейку.

Він очолив команду в 1952 році, а в 1955 році привів її до першого в історії чемпіонства.

Дрейк змінив прізвисько клубу з "пенсіонерів" на "сині", вважаючи, що воно більше підходить для динамічної команди. Воно з’являється на ґудзиках нових футболок.

Також про ту епоху нагадує комірець, на якому зображено нестримного лева. Саме в часи Дрейка він з’явився на емблемі лондонського клубу.

Нова домашня форма від Nike надійде в продаж у середу, 13 липня.