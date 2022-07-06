Соломон прилетів на медогляд у Лондон для завершення переходу у Фулгем

Ізраїльтянин приєднається до новачка АПЛ на правах оренди

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Шахтаря Манор Соломон прибув у Лондон для завершення свого трансферу в Фулгем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сьогодні, 6 липня, 22-річний футболіст пройде медогляд та підпише контракт з клубом. Ізраїльтянин приєднається до новачка АПЛ на правах оренди, скориставшись правилами ФІФА щодо призупинення договорів легіонерів УПЛ. Його чинна угода з гірниками закінчується 31 грудня 2023 року.

У червні сторони були близькі до узгодження повноцінного трансферу за 7 мільйонів євро.

За Шахтар Соломон провів 106 матчів, на його рахунку 22 голи та 9 гольових.