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Соломон прилетів на медогляд у Лондон для завершення переходу у Фулгем

Сьогодні 11:24 230 0
Ізраїльтянин приєднається до новачка АПЛ на правах оренди
Соломон прилетів на медогляд у Лондон для завершення переходу у Фулгем
#Фулгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Шахтаря Манор Соломон прибув у Лондон для завершення свого трансферу в Фулгем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сьогодні, 6 липня, 22-річний футболіст пройде медогляд та підпише контракт з клубом. Ізраїльтянин приєднається до новачка АПЛ на правах оренди, скориставшись правилами ФІФА щодо призупинення договорів легіонерів УПЛ. Його чинна угода з гірниками закінчується 31 грудня 2023 року.

У червні сторони були близькі до узгодження повноцінного трансферу за 7 мільйонів євро.

За Шахтар Соломон провів 106 матчів, на його рахунку 22 голи та 9 гольових.

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