Додо узгодив умови контракту з Фіорентиною

Захисник Шахтаря Додо домовився з Фіорентиною про умови особистого контракту.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Угода розрахована до 2027 року. Фіалки хочуть закрити питання з переходом якнайшвидше та планують провести нові переговори з Шахтарем найближчими днями. Італійський клуб готовий заплатити за гравця 14-15 мільйонів євро.

