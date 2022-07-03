Головне
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
01.07.2022 21:10 1226
Українець Іванов завоював пояс IBF International
Сьогодні 08:41 175
Лунін - автор найкращого сейву сезону Ла-Ліги
Вчора 23:23 771
Брієдіс поступився Опетаї у поєдинку за титул IBF у важкій вазі
Вчора 17:52 521
Жіноча збірна України виграла командний залік чемпіонату Європи U-20
Вчора 15:40 363
Вернидуб: Мене ніхто не звільняв із ЗСУ
Вчора 14:39 368
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні
Вчора 13:39 8891
Лечче запропонували підписати Луніна
Вчора 10:39 506
Ворскла хоче підписати захисника збірної Болівії
Вчора 08:55 345
Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду
01.07.2022 22:55 462
Прямі трансляції

Додо узгодив умови контракту з Фіорентиною

Сьогодні 09:24 220 0
Італійський клуб готовий заплатити за гравця 14-15 мільйонів євро
Додо узгодив умови контракту з Фіорентиною
#Додо, #Фіорентина, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Додо домовився з Фіорентиною про умови особистого контракту.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Угода розрахована до 2027 року. Фіалки хочуть закрити питання з переходом якнайшвидше та планують провести нові переговори з Шахтарем найближчими днями. Італійський клуб готовий заплатити за гравця 14-15 мільйонів євро.

Контракт гравця з Шахтарем діє до 2025 року. Рік тому гірники відмовились від пропозицій Тоттенгема та Баварії у 25-30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Додо займається пошуком будинку у Флоренції, який вказує на його можливий швидкий трансфер у стан фіалок.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тайсон зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа Тайсон зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа 848
Лунін - автор найкращого сейву сезону Ла-Ліги Лунін - автор найкращого сейву сезону Ла-Ліги 771
Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед 708
Яремчук змінить ігровий номер у Бенфіці Яремчук змінить ігровий номер у Бенфіці 528
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8891
Динамо переграло Сьйон у контрольному матчі Динамо переграло Сьйон у контрольному матчі 677
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10727 2
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7681 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10090 3
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3128 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18068
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12991