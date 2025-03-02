ПСЖ розгромив Лілль, Гавр перестріляв Ланс у 24 турі Ліги 1

У суботу, 1 березня, відбулося три матчі 24 туру французької Ліги 1 з футболу.

Зокрема, у центральному матчі ПСЖ розгромив Лілль. В інших зустрічах Ланс у гольові перестрілці поступився Гавру, а Ніцца переграла Сент-Етьєн.

Наразі ПСЖ істотно відірвався від найближчого переслідувача, яким є Марсель (46 очок), набравши 62 бали.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

24 тур, 1 березня

Сент-Етьєн – Ніцца 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 10 Росаріо, 1:1 – 32 Стассін, 1:2 – 52 Над (аг), 1:3 – 69 Гессан

Ланс – Гавр 3:4 (2:2)

Голи: 1:0 – 3 Ель Айнауї, 2:0 – 19 Агілар, 2:1 – 28 Сумаре, 2:2 – 33 Аю, 3:2 – 48 Сотока, 3:3 – 62 Касімір, 3:4 – 90+ 1 Хассан

ПСЖ – Лілль 4:1 (4:0)

Голи: 1:0 – 6 Баркола, 2:0 – 22 Маркіньйос, 3:0 – 28 Дембеле, 4:0 – 37 Дуе, 4:1 – 80 Девід

Нагадаємо, у стартовому матчі 24-й туру Ліги 1 Монако на власному полі розгромив Реймс.