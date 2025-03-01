Аталанта втратила очки з Венецією у 27 турі Серії А

У межах 27 туру італійської Серії А відбувся один поєдинок. Аталанта зіграла внічию з Венецією.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0. Бергамаски втратили можливість обійти Наполі в турнірній таблиці та ризикує підпустити ближче Ювентус, який гратиме проти Верони в понеділок, 3 березня.

Чемпіонат Італії – Серія А

1 березня, 27 тур

Аталанта – Венеція 0:0

Зауважимо, що сьогодні, 1 березня, в межах чемпіонату Італії відбудеться ще декілька матчів:

19:00. Наполі – Інтер

21:45. Удінезе – Парма

Напередодні Фіорентина здобула мінімальну перемогу над Лечче, єдиним голом відзначився німець Робін Госенс з передачі колишнього гравця Шахтаря Додо.