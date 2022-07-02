Захисник Шахтаря вже підшукує собі будинок у Флоренції

Додо близький до переходу у Фіорентину

Правий фулбек Шахтаря Додо близький до того, щоб завершити свій перехід до італійської Фіорентини.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Бразилець зараз займається пошуком будинку у Флоренції, що вказує на його можливий швидкий трансфер у стан фіалок.

У Фіорентині хочуть підписати Додо до 10 липня, щоб захисник зміг повноцінно розпочати тренувальний збір із першою командою.

Наразі Фіорентина пропонує за Додо 15 мільйонів євро, а Шахтар хоче 18. Однак переговори між клубами проходять позитивно і угода може бути досягнута за рахунок включення до договору бонусів.

Крім Додо Фіорентина придивляється також до центрбека Шахтаря Марлона, який у стані фіалок може замінити Ніколу Міленковича, який є трансферною метою цілого ряду ТОП-клубів.