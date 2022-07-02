Захисник Шахтаря вже підшукує собі будинок у Флоренції

Джерело - sport.ua.
Правий фулбек Шахтаря Додо близький до того, щоб завершити свій перехід до італійської Фіорентини.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Бразилець зараз займається пошуком будинку у Флоренції, що вказує на його можливий швидкий трансфер у стан фіалок.
У Фіорентині хочуть підписати Додо до 10 липня, щоб захисник зміг повноцінно розпочати тренувальний збір із першою командою.
Наразі Фіорентина пропонує за Додо 15 мільйонів євро, а Шахтар хоче 18. Однак переговори між клубами проходять позитивно і угода може бути досягнута за рахунок включення до договору бонусів.
Крім Додо Фіорентина придивляється також до центрбека Шахтаря Марлона, який у стані фіалок може замінити Ніколу Міленковича, який є трансферною метою цілого ряду ТОП-клубів.