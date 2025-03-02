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Колишній хавбек Ювентуса помер у віці 32-х років

Олексій Мурзак — 2 березня 2025, 00:53
Колишній хавбек Ювентуса помер у віці 32-х років
Ніко Ідальго
ФК Расінг

Колишній півзахисник Ювентуса Ніко Ідальго помер у віці 32 років після боротьби з раком легень.

Трагічну звістку повідомило ВВС.

Півзахисник був у системі Ювентусі з 2014 до 2017 року, але не провів жодного матчу за туринців. Ідальго виступав на правах оренди за Кадіс, Расінг та Гранаду Б.

На професійному рівні гравець провів 234 матчі, забив 15 голів та віддав 12 результативних передач. Хавбек завершив кар'єру футболіста у сезоні-2021/22.

Ідальго з 2021 боровся з раком легень.

Раніше стало відомо, що пішов з життя колишній гравець мадридського Реала Хав'єр Дорадо. Йому було 48 років.

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