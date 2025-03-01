Не моя робота: Флік не знає, чи матиме воротар Барселони місце в команді наступного сезону

Головний тренер Барселони Гансі Флік прокоментував ситуацію щодо майбутнього Войцеха Щесного в команді.

Слова 60-річного німця наводить Фабріціо Романо.

Каталонці по ходу сезону втратили через серйозну травму коліна свого основного голкіпера Марк-Андре тер Штегена. Щоб не залишатися з одним Іньякі Пеньєю, "синьо-гранатові" покликали 34-річного поляка, який минулого літа завершив кар'єру.

Щесни вибив Пенью з основи Барселони і тепер постало питання, чи залишиться він в команді на наступний сезон. І Флік не знає відповіді на це питання.

"Я не роблю жодних пропозицій жодному гравцеві, тому що це робота Деко (спортивний директор) та клубу. Як я вже казав раніше, я зосереджуюсь на команді, яка у мене є. Звичайно, ми задоволені ним, але це робота Деко – вирішувати справи", – сказав Флік.

Контракт Войцеха Щесного з Барселоною розрахований до кінця нинішнього сезону, в якому він взяв участь у 12 матчах. В них голкіпер пропустив 13 голів, шість разів відстояв на "нуль", а також заробив одне вилучення.

Раніше з'явилася інформація, що Барселона зробила запит щодо головної зірки Мілана, розраховуючи домовитися про його трансфер.