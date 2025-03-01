Підручний повернувся до тренувань після чемпіонату світу

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний показав свою підготовку до 7-го етапу Кубку світу, який відбудеться в Нове-Место.

Відео з тренування спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"А далі за розкладом було тренування. До заключних етапів у сезоні ми готується в Рупольдінгу", – написав Підручний.

Нагадаємо, що 7-й етап Кубку світу пройде з 6 по 9 березня в Нове-Место (Чехія).

Як відомо, на чемпіонаті світу найкращий результат Підручного в особистих гонках – 30 місця в переслідуванні та масстарті. В змішаній та чоловічій естафетах він допоміг команді фінішувати восьмою.