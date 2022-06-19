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Тоттенгем підпише Забарного, якщо не підпише зіркових захисників

Сьогодні 14:17 189 0
"Шпори" хочуть підсилити центр захисту
Тоттенгем підпише Забарного, якщо не підпише зіркових захисників
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Динамо Київ, #Ілля Забарний, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Football London.

Тоттенгем розглядає можилвість придбання захисника Динамо Іллю Забарного.

Про це повідомляє Football London.

Тренерський штаб хоче підсилити центр захисту команди для глибини складу, але клуб зазнав невдач в спробах домовитись із Міланом Шкріньяром, Алессандро Бастоні (обидва - Інтер) та Йошко Гвардіолом (Лейпциг).

Шкріньяр, ймовірно, перейде в ПСЖ, а Бастоні хоче залишитись в Мілані.

У такому випадку Тоттенгем може почати більш серйозно ставитись до ідеї підписання 19-річного центрбека збірної України.

Раніше Тоттенгем оголосив про трансфер півзахисника.

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