Тоттенгем підпише Забарного, якщо не підпише зіркових захисників

"Шпори" хочуть підсилити центр захисту

Джерело - Football London.

Тоттенгем розглядає можилвість придбання захисника Динамо Іллю Забарного.

Про це повідомляє Football London.

Тренерський штаб хоче підсилити центр захисту команди для глибини складу, але клуб зазнав невдач в спробах домовитись із Міланом Шкріньяром, Алессандро Бастоні (обидва - Інтер) та Йошко Гвардіолом (Лейпциг).

Шкріньяр, ймовірно, перейде в ПСЖ, а Бастоні хоче залишитись в Мілані.

У такому випадку Тоттенгем може почати більш серйозно ставитись до ідеї підписання 19-річного центрбека збірної України.

Раніше Тоттенгем оголосив про трансфер півзахисника.