Тоттенгем підпише Забарного, якщо не підпише зіркових захисників

Джерело - Football London.
Тоттенгем розглядає можилвість придбання захисника Динамо Іллю Забарного.
Про це повідомляє Football London.
Тренерський штаб хоче підсилити центр захисту команди для глибини складу, але клуб зазнав невдач в спробах домовитись із Міланом Шкріньяром, Алессандро Бастоні (обидва - Інтер) та Йошко Гвардіолом (Лейпциг).
Шкріньяр, ймовірно, перейде в ПСЖ, а Бастоні хоче залишитись в Мілані.
У такому випадку Тоттенгем може почати більш серйозно ставитись до ідеї підписання 19-річного центрбека збірної України.