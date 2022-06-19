Джерело - Mirror.
Ліверпуль готовий відпустити вінгера Мохамеда Салаха вільним агентом після сезону 2022/23.
Про це повідомляє Mirror.
Сторони не змогли домовитись про продовження контракту, а в останні декілька місяців в процесі перемовин не було прогресу.
Зазначається, що клуб не має наміру поновлювати розмови з представниками 30-річного футболіста та задовольняти їхні фінансові вимоги.
Єгиптянин хотів заробляти понад 400 тисяч фунтів на тиждень.
Нагадаємо, Салах - найкращий гравець сезону в Англії.