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Ліверпуль готовий до відходу Салаха вільним агентом

Сьогодні 11:59 156 0
Сторони не домовилися про контракт
Ліверпуль готовий до відходу Салаха вільним агентом
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - Mirror.

Ліверпуль готовий відпустити вінгера Мохамеда Салаха вільним агентом після сезону 2022/23.

Про це повідомляє Mirror.

Сторони не змогли домовитись про продовження контракту, а в останні декілька місяців в процесі перемовин не було прогресу. 

Зазначається, що клуб не має наміру поновлювати розмови з представниками 30-річного футболіста та задовольняти їхні фінансові вимоги.

Єгиптянин хотів заробляти понад 400 тисяч фунтів на тиждень.

Нагадаємо, Салах - найкращий гравець сезону в Англії.

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