Мадридці хочуть підписати з бразильцем новий, довгостроковий контракт

Джерело - Marca.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор близький до продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє Marca.

"Вершкові" пропонували футболісту, угода якого діє до літа 2024 року, підписати контракт терміном до 2028 року. Але бразилець хоче отримати коротшу угоду - терміном до 2026-го чи 2027 року.

Зарплата Вінісіуса збільшиться з 3,2 млн євро до 10 млн євро на рік. До угоди будуть включені різні бонуси.

Значно збільшаться відступні бразильця - з 350 млн до 1 млрд євро.

Нагадаємо, Вінісіус - найкращий молодий гравець сезону Ліги чемпіонів.