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Реал втричі підвищить зарплату Вінісіусу

Сьогодні 12:45 170 0
Мадридці хочуть підписати з бразильцем новий, довгостроковий контракт
Реал втричі підвищить зарплату Вінісіусу
#Реал Мадрид, #Вінісіус Жуніор

Джерело - Marca.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор близький до продовження контракту з клубом.

Про це повідомляє Marca.

"Вершкові" пропонували футболісту, угода якого діє до літа 2024 року, підписати контракт терміном до 2028 року. Але бразилець хоче отримати коротшу угоду - терміном до 2026-го чи 2027 року.

Зарплата Вінісіуса збільшиться з 3,2 млн євро до 10 млн євро на рік. До угоди будуть включені різні бонуси.

Значно збільшаться відступні бразильця - з 350 млн до 1 млрд євро.

Нагадаємо, Вінісіус - найкращий молодий гравець сезону Ліги чемпіонів.

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