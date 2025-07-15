Ювентус близький до повернення португальського вінгера

Вінгер Порту Франсішку Консейсау наближається до підписання повноцінного контракту з Ювентусом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, трансфер оцінюється в 24 мільйони євро. Угода майже завершена, оголошення про її завершення очікується найближчим часом.

Консейсау відхилив пропозиції від Евертона та Вулвергемптона, віддавши перевагу продовженню кар’єри в італійському клубі.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Ювентус орендував гравця на сезон за 10 млн євро. У сезоні 2024/25 Консейсау забив 7 голів і віддав 4 асисти в 40 матчах за туринський клуб.

Раніше повідомлялося, що Ювентус знайшов в АПЛ варіант для підсилення півзахисту.