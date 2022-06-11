Тренеру Вірменії не переклали питання про війну в Україні на пресконференції

Джерело - Чемпіон.
На післяматчевій пресконференції головному тренеру збірної Вірменії Хоакіну Капарросу не переклали питання про війну в Україні.
Про це повідомляє журналістка Ірина Козюпа.
Саме Козюпа запитала у тренера: "Цей матч мав пройти в Україні, але сьогодні збірні грають в Польщі, бо 24 лютого Росія напала на нашу країну і весь цей час триває війна. Що б ви хотіли сказати збірній України та українцям, адже збірна Вірменії в цьому матчі ніяк не висловила свою підтримку Україні?"
Їй відповіли, що це футбольний матч, а не політика, тож тренер не буде відповідати на це питання. Його навіть йому не переклали.
Відзначимо, що Вірменія ніяк не визнала події в Україні.
Раніше збірна України розгромила Вірменію (3:0).