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Тренеру Вірменії не переклали питання про війну в Україні на пресконференції

Сьогодні 20:39 290 0
На пресконференції сталася неприємна ситуація
Тренеру Вірменії не переклали питання про війну в Україні на пресконференції

Джерело - Чемпіон.

На післяматчевій пресконференції головному тренеру збірної Вірменії Хоакіну Капарросу не переклали питання про війну в Україні.

Про це повідомляє журналістка Ірина Козюпа.

Саме Козюпа запитала у тренера: "Цей матч мав пройти в Україні, але сьогодні збірні грають в Польщі, бо 24 лютого Росія напала на нашу країну і весь цей час триває війна. Що б ви хотіли сказати збірній України та українцям, адже збірна Вірменії в цьому матчі ніяк не висловила свою підтримку Україні?"

Їй відповіли, що це футбольний матч, а не політика, тож тренер не буде відповідати на це питання. Його навіть йому не переклали. 

Відзначимо, що Вірменія ніяк не визнала події в Україні. 

Раніше збірна України розгромила Вірменію (3:0).

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