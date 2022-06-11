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Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй

Сьогодні 17:57 513 0
Підопічні Петракова здобули другу перемогу на турнірі
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру Ліги В Ліги націй збірна України перемогла Вірменію.

Перша половина зустрічі завершилася без забитих голів. Після перерви тиск на ворота вірменів збільшився. Найбільше ударів завдав Маліновський. І саме йому вдалося відкрити рахунок - з передачі Караваєва Руслан влучив у нижній кут воріт.

На 67-ій хвилині Забарний зрізав м’яч у власні ворота, але українців у карколомному стрибку врятував Пятов. А через 10 хвилин Караваєв подвоїв рахунок. А на 84-ій хвилині захисник збірної Вірменії помилився і Миколенко збільшив рахунок до 3:0.

Наступний свій матч підопічні Петракова проведуть 14 червня. Суперником буде збірна Ірландії. Початок матчу о 21:45.

Ліга націй
Ліга В
Група 1
3 тур, 11 червня

Україна - Вірменія 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Маліновський, 2:0 - 77 Караваєв, 3:0 - 84 Миколенко

Україна: Пятов, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Миколенко 78), Сидорчук (Ігнатенко 85), Маліновський, Шапаренко (Піхальонок 70), Циганков, Яремчук (Довбик 70), Мудрик (Зубків 78)

Вірменія: Юрченко, Монрой, Воскоян, Мкоян, Мкртчян, К. Оганесян - Байрамян (Бічахян 55), Удо, Даш'ян (Малакян 81), Бабаян (Адамян 55), Барсегян (Аратунян 66)

Попередження: Забарний 45+2, Зінченко 66, Матвієнко 87 - Бабян 45+2, Байрамян 52, Адамян 89, Воскоян 90

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