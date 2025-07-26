Манчестер Юнайтед визначився з претендентами на підсилення нападу

Манчестер Юнайтед визначив коло футболістів, які можуть підсилити атакувальну ланку цього літа.

Про це повідомляє ESPN.

Так, "манкуніанці" спостерігають за Оллі Воткінсом з Астон Вілли, Душаном Влаховичем з Ювентуса та Рандалем Коло Муані, права якого належать ПСЖ.

Зазначимо, що останній провів решту сезону-2024/25 в оренді в туринському гранді і за цей час встиг проявити себе – 10+2 за системою "гол+пас" у 33 матчах. Цього виявилось достатньо, щоб Ювентус захотів зберегти у своєму складі Рандаля.

Влахович має конфлікт з керівництвом "бьянконері", тому його трансферна вартість не повинна бути надто великою, а Оллі Воткінс ще взимку міг залишити Астон Віллу, але тоді клуб відмовився продавати його в Арсенал.

Раніше повідомлялось, що МЮ зацікавились воротарем збірної України.