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Манчестер Юнайтед визначився з претендентами на підсилення нападу

Володимир Максименко — 26 липня 2025, 09:47
Душан Влахович
Душан Влахович
ФК Ювентус

Манчестер Юнайтед визначив коло футболістів, які можуть підсилити атакувальну ланку цього літа.

Про це повідомляє ESPN.

Так, "манкуніанці" спостерігають за Оллі Воткінсом з Астон Вілли, Душаном Влаховичем з Ювентуса та Рандалем Коло Муані, права якого належать ПСЖ.

Зазначимо, що останній провів решту сезону-2024/25 в оренді в туринському гранді і за цей час встиг проявити себе – 10+2 за системою "гол+пас" у 33 матчах. Цього виявилось достатньо, щоб Ювентус захотів зберегти у своєму складі Рандаля.

Влахович має конфлікт з керівництвом "бьянконері", тому його трансферна вартість не повинна бути надто великою, а Оллі Воткінс ще взимку міг залишити Астон Віллу, але тоді клуб відмовився продавати його в Арсенал.

Раніше повідомлялось, що МЮ зацікавились воротарем збірної України.

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