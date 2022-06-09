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Сафронов продовжить кар'єру в угорському клубі

Сьогодні 22:11 103 0
Український чемпіон світу продовжить кар'єру в угорському середняку
Сафронов продовжить кар'єру в угорському клубі
#Олександр Сафронов

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Олександр Сафронов перейшов до угорського Залаегерсега.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із центрбеком був підписаний за формулою 2+1. Дістався він клуб безкоштовно. Минулого сезону Залаегерсег посів восьме місце у чемпіонаті Угорщини.

Після вторгнення Росії на територію України Сафронов на певний час став футболістом словенського клубу Нафта. Підписав контракт до кінця сезону та встиг провести п'ять матчів.

Останнім українським клубом Сафронова була Десна. Також грав за Дніпро, СК Дніпро-1 та Зірку. У складі України U-20 виграв молодіжний чемпіонат світу.

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