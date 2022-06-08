Вернидуб: У матчі з Вельсом хлопці віддали всі сили

Український фахівець Юрій Вернидуб не бажає обговорювати дії наставника збірної України Олександра Петракова у матчі з Вельсом (0:1).

Про це заявив сам фахівець.

"Дуже боляче, але це футбол. Було видно, що хлопці віддали всі сили, тож не треба кидати багато стріл у бік футболістів та тренерського штабу. Вони зробили все можливе.

Чи потрібно було освіжити склад на Вельс? Я не обговорюватиму дії Саши Петракова. Він тренер і краще все бачить, ніж я збоку. Я йому повністю довіряю і знаю, що він робив те, що маю робити", - сказав Вернидуб.