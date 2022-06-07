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Німеччина зіграла внічию з Англією, Італія здолала Угорщину: результати матчів Ліги націй

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Німеччина зіграла внічию з Англією, Італія здолала Угорщину: результати матчів Ліги націй
#Ліга націй УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 червня, відбулися матчі 2 туру Ліги націй УЄФА.

Ліга націй УЄФА
Ліга А, Група 3
2 тур, 07 червня

Німеччина - Англія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Гофманн, 1:1 - 88 Кейн (пен.)

Італія - Угорщина 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 30 Барелла, 2:0 - 45 Пеллегріні, 2:1 - 61 автогол Манчіні

Ліга B, Група 3

Боснія і Герцеговина - Румунія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Превляк

Ліга C, Група 1

Литва - Туреччина 0:6 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Сінік, 0:2 - 14 Сінік, 0:3 - 56 Дурсун(П), 0:4 - 81 Дурсун, 0:5 - 89 Акгюн, 0:6 - 90+1 Давіршоглу

Фарерські острови - Люксембург 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 74 Родрігеш(П)

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