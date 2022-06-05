Азар: Грати за Реал - моя мрія, хочу показати, на що здатний

Бельгієць розповів про майбутнє в Реалі

Джерело - Het Laatste Nieuws.

Вінгер Реала Еден Азар має намір реанімувати кар'єру.

Про це він розповів порталу Het Laatste Nieuws.

"Мій контракт діє ще два роки. І зараз я маю всі умови, щоб вийти на свій нормальний рівень наступного року. Влітку мені важливо провести хорошу фізичну та психологічну підготовку. Переконаний, що попереду ще багато чудесних років".

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"Тренер знає: маю ще два роки за контрактом. Перші три пройшли не так добре. Я хочу показати всім, на що здатний. Грати за Реал - мета всього мого життя. Це, як і раніше, моя мрія. Моя сім'я завжди була щасливою тут, вона щасливою і зараз", - сказав Азар.

Нагадаємо, Челсі отримає 18 млн від Реала за перемогу в ЛЧ з Азаром.