Гравець скоротив терміни відновлення після операції

Джерело - Marca.

Вінгер Реала Еден Азар повернувся до тренувань з командою

Про це повідомляє Marca.

Гравець скоротив терміни відновлення після операції на щиколотці 29 березня, щоб допомогти команді на останньому відтинку сезону.

Зазначається, що Азар навряд буде важливою частиною зараз, тому мета бельгійця – набрати форму та підготуватись до наступного сезону. Він не хоче покидати "Реал", а його позиція у клубі залишається стійкою.

Нагадаємо, Куртуа має проблеми зі здоров'ям перед матчем з Леванте.