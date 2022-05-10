Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 16:52 56623
Усик очолив рейтинг боксерів незалежно від вагової категорії
Сьогодні 12:53 287
Заспіваємо на всю Європу! Шанси Kalush Orchestra стати переможцем Євробачення 2022
Сьогодні 12:16 368
Збірна України представила нову форму
Сьогодні 10:52 677
Паралімпійська збірна України вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Вчора 17:51 497
Зінченко - у збірній туру АПЛ за версією WhoScored
Вчора 17:39 412
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 14:16 10551
У будинку президента Вереса стратили двох чоловіків
Вчора 13:25 1526
Де Дзербі розірве контракт з Шахтарем - ЗМІ
Вчора 11:37 637
Рейтинг WTA: Калініна повторила власний рекорд
Вчора 11:07 212441
Прямі трансляції

Азар хоче залишитись у Реалі на наступний сезон

Сьогодні 17:14 107 0
Гравець скоротив терміни відновлення після операції
Азар хоче залишитись у Реалі на наступний сезон
#Реал Мадрид, #Еден Азар

Джерело - Marca.

Вінгер Реала Еден Азар повернувся до тренувань з командою

Про це повідомляє Marca.

Гравець скоротив терміни відновлення після операції на щиколотці 29 березня, щоб допомогти команді на останньому відтинку сезону.

Зазначається, що Азар навряд буде важливою частиною зараз, тому мета бельгійця – набрати форму та підготуватись до наступного сезону. Він не хоче покидати "Реал", а його позиція у клубі залишається стійкою.

Нагадаємо, Куртуа має проблеми зі здоров'ям перед матчем з Леванте.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українську арбітриню в Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції Українську арбітриню в Новій Каховці примусово доставили до відділення поліції 1409
Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну Шевченко: Багато разів думав піти воювати за Україну 1335
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 56623
Голанд пройшов медогляд для Манчестер Сіті Голанд пройшов медогляд для Манчестер Сіті 1110
Помер 11-разовий призер Паралімпіади Дубров Помер 11-разовий призер Паралімпіади Дубров 1512
У Реалі вражені грою Луніна в матчі з Атлетіко У Реалі вражені грою Луніна в матчі з Атлетіко 1672
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30176 2
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3254 2
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15229 12
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 14943
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 22367 1
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 11840 2