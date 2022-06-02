Ротань: Супряга три роки за збірну не забивав

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оцінив гру нападника Владислава Супряги у матчі проти Фарерських островів.

Про це розповів сам наставник.

"Супряга не забивав уже майже три роки (за збірну), тож я його заспокоїв перед матчем. Сказав, що головне не те, чи він заб'є, — головне, щоб команда виграла. У тому числі й за рахунок його якостей, якщо він буде вести гравця, чи ввірветься в зону, чи допоможе в пресингу. Головне, щоб ККД у нього був на високому рівні. Не треба, щоб він почувався так, ніби від нього всі вимагають забитого м'яча. Я хотів дещо зняти з нього тягар відповідальності. Дуже радий, що він забив, і гадаю, що надалі він буде грати все краще", - розповів Ротань.