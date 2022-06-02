Паоло Дзанетті очолить Емполі

Джерело - Чемпіон.
Новим головним тренером італійського Емполі стане Паоло Дзанетті.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Дзанетті замінить Ауреліо Андреаццолі, який залишив команду.
Paolo #Zanetti nuovo allenatore dell’#Empoli. Contratto biennale. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 1, 2022
49-річний спеціаліст раніше був звільнений з Венеції. Команда в підсумку вилетіла з серії А, зайнявши останнє місце. До цього він тренував Асколі та Зюдтіроль.
Емполі з Андреаццолі зберіг прописку в серії А, зайнявши 14-те місце.