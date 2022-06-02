Паоло Дзанетті очолить Емполі

Фахівець замінить Андреаццолі

Джерело - Чемпіон.

Новим головним тренером італійського Емполі стане Паоло Дзанетті.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Дзанетті замінить Ауреліо Андреаццолі, який залишив команду.

49-річний спеціаліст раніше був звільнений з Венеції. Команда в підсумку вилетіла з серії А, зайнявши останнє місце. До цього він тренував Асколі та Зюдтіроль.

Емполі з Андреаццолі зберіг прописку в серії А, зайнявши 14-те місце.