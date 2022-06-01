Сабо: Мудрик обов'язково має зіграти з Шотландією

Атакувальний хавбек Михайло Мудрик має отримати місце у складі національної команди на матч проти Шотландії.

Про це розповів екстренер Динамо та національної збірної Йожеф Сабо у коментарі Футбол 1.

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"Праворуч буде Караваєв. Забарний і Матвієнко в центрі. Миколенко зліва. Це 4 захисники, які гратимуть. Тут все залежить від того, що тренери вигадають.

Поставлять ще двох опорників, які добре захищаються – Сидорчук та Степаненко. Якщо одного, то тоді потрібні Ярмоленко, Зінченко, Маліновський. І обов'язково Мудрик Чому Мудрик має грати у Шотландії? Тому що шотландці атакуватимуть. Вболівальники гнатимуть своїх гравців уперед. Там буде простір для контратак. Я гадаю, що тренери це бачать.

Яремчук конкуренції не матиме, бо він зараз у хорошій формі. За пів року він дуже піднявся", - підсумував Сабо.