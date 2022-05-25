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Хабі Алонсо залишив Реал Сосьєдад

Вчора 22:55 210 0
З 2019 року іспанець очолював другу команду клубу
Хабі Алонсо залишив Реал Сосьєдад
Фото Getty Images
#Реал Сосьєдад, #Хабі Алонсо

Джерело - Чемпіон.

Хабі Алонсо залишив посаду головного тренера другої команди Реала Сосьєдад.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець працював у клубі з Сан-Себастьяна з літа 2019 року і минулого року вивів свою команду до Сегунди.

Тренерську кар'єру Алонсо розпочав у столичному Реалі, де працював із юнацькою командою U-14.

У травні Хабі пов'язували із призначенням у Брюгге, за який виступає захисник збірної України Едуард Соболь.

Кар'єру футболіста, протягом якої іспанець ставав чемпіоном світу та виграв два Кубки чемпіонів, Алонсо завершив у 2017 році.

Перша команда Сосьєдада закінчила минулий сезон на шостому місці в таблиці іспанської Прімери та відібралася до Ліги Європи.

Раніше Аднан Янузай та Начо Монреаль залишили Реал Сосьєдад.

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