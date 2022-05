Хабі Алонсо залишив Реал Сосьєдад

Хабі Алонсо залишив посаду головного тренера другої команди Реала Сосьєдад.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Іспанець працював у клубі з Сан-Себастьяна з літа 2019 року і минулого року вивів свою команду до Сегунди.

Тренерську кар'єру Алонсо розпочав у столичному Реалі, де працював із юнацькою командою U-14.

У травні Хабі пов'язували із призначенням у Брюгге, за який виступає захисник збірної України Едуард Соболь.

OFFICIAL ANNOUNCEMENT | @XabiAlonso will not continue at la Real next season.



The club's doors will always remain open so that we can bring our paths back together again. See you soon Xabi!!! 🔵⚪🔵#THISISLAREAL | #AurreraReala pic.twitter.com/0BPPABoh6J