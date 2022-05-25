Хабі Алонсо залишив Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.
Хабі Алонсо залишив посаду головного тренера другої команди Реала Сосьєдад.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Іспанець працював у клубі з Сан-Себастьяна з літа 2019 року і минулого року вивів свою команду до Сегунди.
Тренерську кар'єру Алонсо розпочав у столичному Реалі, де працював із юнацькою командою U-14.
У травні Хабі пов'язували із призначенням у Брюгге, за який виступає захисник збірної України Едуард Соболь.
OFFICIAL ANNOUNCEMENT | @XabiAlonso will not continue at la Real next season.— Real Sociedad (@RealSociedadEN) May 25, 2022
The club's doors will always remain open so that we can bring our paths back together again. See you soon Xabi!!! 🔵⚪🔵#THISISLAREAL | #AurreraReala pic.twitter.com/0BPPABoh6J
Кар'єру футболіста, протягом якої іспанець ставав чемпіоном світу та виграв два Кубки чемпіонів, Алонсо завершив у 2017 році.
Перша команда Сосьєдада закінчила минулий сезон на шостому місці в таблиці іспанської Прімери та відібралася до Ліги Європи.
Раніше Аднан Янузай та Начо Монреаль залишили Реал Сосьєдад.