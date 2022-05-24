Бондар: Готуємося до одного з найважливіших матчів у нашому житті

Нині гравці збірної України мають змогу ходити до залу в першій половині дня, а ввечері відбуваються тренування.

Про це заявив захисник команди Валерій Бондар.

"Тренувальний процес проходить дуже добре. Я б сказав, що він не дуже тактичний, присутні й фізичні моменти. Готуємося до одного з найважливіших матчів у нашому житті.

Під час першої частини збору в нас було по два тренування. Зараз ми маємо змогу ходити до залу в першій половині дня, а ввечері відбуваються тренування. Звісно, кожного дня в нас різні заняття. Уже відчуваємо хороші фізичні кондиції.

Утоми зовсім немає, тому що ми знаходимося в національній збірній. Ми знаємо, для чого тут зібралися, для чого все це робимо та тренуємося.

Хочу привітати Андрія Луніна, його дружину, його сім’ю. Це велике щастя. Я дуже радий за нього, прекрасно знаю Андрія, він дуже хороший хлопець. Вітаю Луніна і з перемогою в чемпіонаті Іспанії, і з такою важливою подією в його житті.

Звісно, будемо вболівати за Андрія у фіналі Ліги чемпіонів. Нещодавно вболівали за Олександра Зінченка й дуже раділи. Тут на полі спостерігали за матчем, сподівалися, що він візьме трофей, так і сталося. Будемо тепер уболівати за Луніна", - сказав Бондар.