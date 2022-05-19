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Сікан може залишитися в оренді в Ганзі-Росток

Сьогодні 14:39 207 0
Українця хочуть бачити в команді на наступний сезон
Сікан може залишитися в оренді в Ганзі-Росток
#Шахтар, #Ганза Росток, #Данило Сікан

Джерело - liga2-online.de.

Нападник Шахтаря Данило Сікан може ще один сезон провести в оренді в Ганзі-Росток, яка виступає в Другій Бундеслізі.

Про це заявив головний тренер німецької команди Єнс Хартель.

"Ми хочемо, щоб він залишився. Але, шанси на це не надто великі. Ми поки не знаємо, які плани в Шахтаря, чи залишиться Сікан в чемпіонаті Україні. Тим більше зараз він буде на радарах скаутів у матчах за збірну", - сказав Хартель.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з Рієкою у контрольному матчі.

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