Нападник Шахтаря Данило Сікан може ще один сезон провести в оренді в Ганзі-Росток, яка виступає в Другій Бундеслізі.

Про це заявив головний тренер німецької команди Єнс Хартель.

"Ми хочемо, щоб він залишився. Але, шанси на це не надто великі. Ми поки не знаємо, які плани в Шахтаря, чи залишиться Сікан в чемпіонаті Україні. Тим більше зараз він буде на радарах скаутів у матчах за збірну", - сказав Хартель.