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Гравці збірної України звернулися до європейської спільноти щодо членства України в ЄС

Сьогодні 10:47 195 0
Звернення відбувалося під лозунгом Embrace Ukraine
Гравці збірної України звернулися до європейської спільноти щодо членства України в ЄС
#Георгій Бущан, #Збірна України з футболу, #Тарас Степаненко, #Роман Яремчук, #Андрій Пятов, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Футболісти збірної України записали відео на підтримку членства України в Євросоюзі.

Відповідне відео з'явилося на Ютуб-каналі УАФ.

Звернення відбувалося під лозунгом Embrace Ukraine. Участь в ньому взяли Сергій Сидорчук, Андрій Пятов, Роман Яремчук, Тарас Степаненко та Георгій Бущан.

Відео було продемонстровано на екрані домашнього стадіону Емполі перед контрольним поєдинок зі збірною України (1:3).

Нагадаємо, Яремчук визнаний найкращим гравцем збірної України в матчі з Емполі.

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