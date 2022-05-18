Звернення відбувалося під лозунгом Embrace Ukraine

Джерело - Чемпіон.

Футболісти збірної України записали відео на підтримку членства України в Євросоюзі.

Відповідне відео з'явилося на Ютуб-каналі УАФ.

Звернення відбувалося під лозунгом Embrace Ukraine. Участь в ньому взяли Сергій Сидорчук, Андрій Пятов, Роман Яремчук, Тарас Степаненко та Георгій Бущан.

Відео було продемонстровано на екрані домашнього стадіону Емполі перед контрольним поєдинок зі збірною України (1:3).

Нагадаємо, Яремчук визнаний найкращим гравцем збірної України в матчі з Емполі.