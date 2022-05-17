Збірна України переграла Емполі у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Збірна України обіграла італійський клуб Емполі у контрольному матчі.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь української національної команди.
Товариський матч
17 травня
Емполі - Збірна України 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 26 Яремчук, 1:1 - 45 Ла Мантія, 1:2 - 46 Караваєв, 1:3 - 53 Пихальонок
Україна: Пятов (к) (Бущан, 46), Забарний, Попов (Бондар, 78), Матвієнко, Караваєв, Степаненко, Шапаренко, Піхальонок (Сидорчук, 84), Мудрик (Буяльський, 84), Циганков (Зубков, 78), Яремчук (Довбик, 78).
Запасні: Сирота, Бєсєдін, Конопля, Качараба, Гармаш, Різник, Сікан.
Нагадаємо, збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію.