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Ще мінус два: Аврора оголосила про черговий відхід гравців

Андрій Мошкун — 14 липня 2025, 11:52
Ще мінус два: Аврора оголосила про черговий відхід гравців
ФК Аврора

Віцечемпіон України з футзалу столична Аврора оголосила про чергові зміни у складі.

Про це інформує пресслужба клубу.

Універсал Станіслав Моспан та воротар Микола Гуйван завершили співпрацю з клубом.

"Дякуємо Станіславу та Миколі за внесок у розвиток команди, незабутні матчі, перемоги та емоції, які вони дарували нашим уболівальникам. Попереду в гравців – продовження професійної кар’єри в інших клубах", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Аврора та SkyUp Futsal оголосили про об’єдання, яке, зокрема, передбачає подальший спільний виступ в Екстралізі та Лізі Чемпіонів.

Цікаво, що вже на груповому етапі єврокубка столична команда зіграє із ще одним представником України – столичним ХІТом.

Раніше Аврора оголосила про відхід трьох гравців.

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