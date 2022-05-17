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Цітаішвілі: У мене ненависть до слова росія

Сьогодні 15:59 287 0
Грузинський вінгер розповів чому не любить росіян
Цітаішвілі: У мене ненависть до слова росія
#Динамо Київ, #Георгій Цітаішвілі

Джерело - Футбол News.

Вінгер Диниамо, який зараз виступає за Віслу на правах оренди, Григорій Цітаішвілі ненавидить росію через війну в Грузії та Україні.

Про це він розповів порталу Футбол News.

"Це була така ж ситуація. Забрали території та збиралися йти на Тбілісі. Були смерті, зґвалтування дітей та жінок. Я раніше думав, що це не люди погані, а президент. Але після того, як я побачив, що військові робили з дітьми та жінками, то для мене цей народ перестав існувати. У мене ненависть до слова росія".

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"Згадую Україну як свій дім. Я там виріс. Я там знаю кожен куточок, особливо у Києві. І до жодного місця так не можу звикнути, як до Києва. Коли я дивлюся відео, як звичайні люди крадуть танки, то дивуюсь їх сміливості. Бачив багато відео та фоток, як люди стоять перед танком і зупиняють. Це показує силу українського народу", - сказав Цітаішвілі.

Нагадаємо, гравець Динамо розплакався на пресконференції, говорячи про Україну.

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