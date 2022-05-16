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Ювентус зацікавлений у трансфері Милинковича-Савича

Сьогодні 21:12 63 0
Ювентус розглядає Милинковича-Савича як альтернативу Полю Погба
Ювентус зацікавлений у трансфері Милинковича-Савича
Фото - gettyimages
#Лаціо, #Милинкович-Савич, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Ювентус зацікавлений у послугах півзахисника Лаціо Сергея Милинковича-Савича.

Про це повідомляє Calciomercato.

27-річний футболіст стане пріоритетом для туринського колективу, якщо не вдасться отримати Поля Погба на правах вільного агента з Манчестер Юнайтед.

На Погба претендує ПСЖ, тому Ювентусу не так і просто його підписати.

У поточному сезоні Милинкович-Савич забив 10 голів та віддав 12 асистів у 45 матчах.

Нагадаємо, Лаціо відмовилось продавати Милинковича-Савича за 140 млн євро.

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