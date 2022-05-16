Ювентус зацікавлений у трансфері Милинковича-Савича

Ювентус розглядає Милинковича-Савича як альтернативу Полю Погба

Ювентус зацікавлений у послугах півзахисника Лаціо Сергея Милинковича-Савича.

Про це повідомляє Calciomercato.

27-річний футболіст стане пріоритетом для туринського колективу, якщо не вдасться отримати Поля Погба на правах вільного агента з Манчестер Юнайтед.

На Погба претендує ПСЖ, тому Ювентусу не так і просто його підписати.

У поточному сезоні Милинкович-Савич забив 10 голів та віддав 12 асистів у 45 матчах.

Нагадаємо, Лаціо відмовилось продавати Милинковича-Савича за 140 млн євро.