Лаціо відмовилось продавати Милинковича-Савича за 140 млн євро

Лаціо не буде продавати півзахисника Сергея Милинковича-Савича.

Про це розповів президент римського клубу Клаудіо Лотіто.

"Ви завжди говорите про гроші, я ж говорю про технічні та особисті якості моїх гравців. Мілінкович-Савич не продається, я дуже його ціную. Я ніколи не виставляв його на продаж. Щоб придбати його, потрібний хтось, хто погодиться його продати.

У нас чудові стосунки. Якщо великий клуб захоче придбати його, то я запитаю, що він хоче зробити. У моєму клубі нашим пріоритетом є людський аспект, а не фінансовий.

Коли я отримав пропозицію у розмірі 140 млн євро, я не продав його", - сказав Лотіто.