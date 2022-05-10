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Лаціо відмовилось продавати Милинковича-Савича за 140 млн євро

Сьогодні 14:42 241 0
Клаудіо Лотіто прокоментував трансфер Милинковича-Савича
Лаціо відмовилось продавати Милинковича-Савича за 140 млн євро
Фото - gettyimages
#Лаціо, #Милинкович-Савич, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Лаціо не буде продавати півзахисника Сергея Милинковича-Савича.

Про це розповів президент римського клубу Клаудіо Лотіто.

"Ви завжди говорите про гроші, я ж говорю про технічні та особисті якості моїх гравців. Мілінкович-Савич не продається, я дуже його ціную. Я ніколи не виставляв його на продаж. Щоб придбати його, потрібний хтось, хто погодиться його продати.

У нас чудові стосунки. Якщо великий клуб захоче придбати його, то я запитаю, що він хоче зробити. У моєму клубі нашим пріоритетом є людський аспект, а не фінансовий.

Коли я отримав пропозицію у розмірі 140 млн євро, я не продав його", - сказав Лотіто.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері лідера Лаціо.

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