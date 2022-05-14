Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 07:32 57863
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 15:51 2442
Шахтар назвав країни, в яких може відбутися майбутній сезон УПЛ
Сьогодні 14:25 305
Севілья може підписати Ярмоленка
Сьогодні 14:10 294
Пятов може покинути Шахтар
Сьогодні 11:42 501
Збірна України з баскетболу виграла Дефлімпіаду
Вчора 23:53 516
Збірна США перемогла Латвію, Франція поступилася Словаччині: результати ЧС-2022
Вчора 22:54 842
Бех-Романчук виграла срібло у потрійному стрибку на етапі Діамантової ліги
Вчора 21:34 546
4 роки тому Ломаченко феноменальним ударом нокаутував Лінареса
Вчора 20:19 606
Петраков довикликав 10 легіонерів у збірну України
Вчора 14:14 1217
Прямі трансляції

Боруссія розраховує підписати Аллера

Сьогодні 16:55 138 0
Клубу потрібен ще один нападник
Боруссія розраховує підписати Аллера
#Аякс, #Боруссія Дортмунд

Джерело - Чемпіон.

Форвард Аяксу Себастьян Аллер в літнє міжсезоння може перейти до німецького клубу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Представники 27-річного футболіста вже ведуть перемовини з дортмундською Боруссією. Баварія при цьому також слідкує за ситуацією, очікуючи на остаточне вирішення питання про бажання Роберта Левандовського влітку змінити команду. Також за Аллером слідкує Мілан.

Потенційний трансфер Аллера наразі оцінюється в 40 мільйонів євро. В поточному сезоні чемпіонату Нідерландів в активі форварда 21 гол та 7 результативних передач в 30 матчах.

Коментарі ()
Популярне зараз
Евертон - Брентфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Брентфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 7968
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 57863
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 2442
Челсі - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Челсі - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 7373
Мілан - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Мілан - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4315
Вест Гем - Ман Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Ман Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 6576
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 174137 6
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 85453
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 20218
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6895
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58000
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5961