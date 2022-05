Боруссія розраховує підписати Аллера

Форвард Аяксу Себастьян Аллер в літнє міжсезоння може перейти до німецького клубу.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Представники 27-річного футболіста вже ведуть перемовини з дортмундською Боруссією. Баварія при цьому також слідкує за ситуацією, очікуючи на остаточне вирішення питання про бажання Роберта Левандовського влітку змінити команду. Також за Аллером слідкує Мілан.

Sebastien #Haller can leave #Ajax: #BVB have opened talks to sign the french striker, but #BayernMunich are also interested in him as possible Robert #Lewandowski’s replacement. Price set around €40M. #transfers