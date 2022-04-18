"Россонері" визначилися зі списком потенційних придбань

Джерело - Milan news.

Мілан може витратити велику суму на трансфер після зміни власника.

Про це повідомляє MilanNews.

Інвестиційна компанія з Бахрейну Investcorp веде переговори про покупку італійського клубу у Elliott Management за суму близько 1 млрд євро.

За нових власників Мілан отримає 300 млн євро на трансфери.

У зв'язку з цим "россонери" виявляють інтерес до кількох гравців, серед яких форвард Аякса Себастьян Аллер, півзахисник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку, хавбек Роми Ніколо Дзаньоло та півзахисник Монако Орельєн Чуамені.