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Мілан може отримати 300 млн на трансфери від нового власника

Сьогодні 16:49 163 0
"Россонері" визначилися зі списком потенційних придбань
Мілан може отримати 300 млн на трансфери від нового власника
#Себастьєн Аллер, #Аякс, #Дзаньоло, #Мілан, #Монако, #РБ Лейпциг, #Рома, #Чуамені, #Крістофер Нкунку

Джерело - Milan news.

Мілан може витратити велику суму на трансфер після зміни власника.

Про це повідомляє MilanNews.

Інвестиційна компанія з Бахрейну Investcorp веде переговори про покупку італійського клубу у Elliott Management за суму близько 1 млрд євро.

За нових власників Мілан отримає 300 млн євро на трансфери.

У зв'язку з цим "россонери" виявляють інтерес до кількох гравців, серед яких форвард Аякса Себастьян Аллер, півзахисник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку, хавбек Роми Ніколо Дзаньоло та півзахисник Монако Орельєн Чуамені.

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