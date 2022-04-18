Джерело - Milan news.
Мілан може витратити велику суму на трансфер після зміни власника.
Про це повідомляє MilanNews.
Інвестиційна компанія з Бахрейну Investcorp веде переговори про покупку італійського клубу у Elliott Management за суму близько 1 млрд євро.
За нових власників Мілан отримає 300 млн євро на трансфери.
У зв'язку з цим "россонери" виявляють інтерес до кількох гравців, серед яких форвард Аякса Себастьян Аллер, півзахисник РБ Лейпциг Крістофер Нкунку, хавбек Роми Ніколо Дзаньоло та півзахисник Монако Орельєн Чуамені.