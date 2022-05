Баварія домовилася про трансфер захисника Аякса

Марокканський захисник Нуссеір Мазрауі найближчим часом змінить клубну прописку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Захисник Аякса перейде до мюнхенської Баварії.

24-річний футболіст уже пройшов медогляд для червоних, проте офіційно про трансфер буде оголошено пізніше, бо амстердамці все ще борються за титул чемпіонату Нідерландів

Зазначається, що на рішення Мазрауі вплинуло спілкування з наставником Баварії Юліаном Нагельсманом та спортивним директором клубу Олівером Каном.

Bayern director Hasan Salihamidžić confirms: “Mazraoui has decided to join us. We’re in the final stages, it’s looking good - he was wanted by top European clubs”, tells @kessler_philipp. 🔴🤝 #FCBayern



Deal signed, medical completed too. It’s gonna be official soon. pic.twitter.com/cdI6QMgBYM