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Баварія домовилася про трансфер захисника Аякса

Вчора 22:11 193 0
Мазрауі поповнить табір мюнхенців
Баварія домовилася про трансфер захисника Аякса
#Аякс, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

Марокканський захисник Нуссеір Мазрауі найближчим часом змінить клубну прописку.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Захисник Аякса перейде до мюнхенської Баварії.

24-річний футболіст уже пройшов медогляд для червоних, проте офіційно про трансфер буде оголошено пізніше, бо амстердамці все ще борються за титул чемпіонату Нідерландів

Зазначається, що на рішення Мазрауі вплинуло спілкування з наставником Баварії Юліаном Нагельсманом та спортивним директором клубу Олівером Каном.

Раніше Баварія завершила трансфер Гравенберха з Аякса.

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